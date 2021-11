Schweizer Komikerin – Hazel Brugger und ihr Ehemann kritisieren in Tweets Ungeimpfte scharf

Auf Instagram unterstützte die Zürcherin ihren Ehemann und vermeldete den Boykott des Paares ebenfalls. Den Post hat sie mittlerweile jedoch wieder gelöscht. Die Meldung , dass nirgendwo sonst in Europa so wenig geimpft wird wie in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz, veranlasste sie zu einem Tweet:

Meinungsartikel über junge Mütter veranlasste Brugger zu Kritik

Hazel Brugger hatte sich in der Vergangenheit auf Twitter bereits mehrfach zu gesellschaftlichen Themen geäussert. Erst vor kurzem rief sie dazu auf, «Mami-Shaming» zu unterlassen, nachdem ein Journalist der «NZZ am Sonntag» ihren Namen in einem Beitrag nannte, in dem junge Eltern heutzutage als «kinderbesessen» und «bieder» bezeichnet wurden.