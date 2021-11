Hazel Brugger wehrt sich gegen Mami-Shaming nach NZZ Bericht

1 / 7 Da war sie noch schwanger: Comedienne Hazel Brugger im Oktober 2020. Instagram/hazelsgonnahaze Im April 2021 verkündete die 27-Jährige dann stolz die Baby-News. Nach der Geburt sprach das Neo-Mami hie und da über ihr erstes Kind. Instagram/hazelsgonnahaze Ein Schweizer Medium hat dies zum Anlass genommen, die Zürcherin als Paradebeispiel für eine biedere und kindsbesessene Mutter zu nehmen. Noëlle Guidon

Seit der Geburt ihrer Tochter hat die Zürcherin lediglich drei Fotos ihrer Tochter in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Am Mittwoch setzte Comedienne Hazel Brugger eine klare Ansage in Form eines Tweets ab. Die Prise Sarkasmus, für den sie bekannt ist, durfte allerdings nicht fehlen: «Es gab so einen Journalisten, der sich drüber aufgeregt hat, dass Eltern immer nur über ihre Kinder reden und er nahm mich als Beispiel für einen Kinder-Ultra», beginnt die 27-Jährige in ihrem Post. «Da ich euch im letzten Dreivierteljahr schon mit ganzen zwei Fotos von meiner Tochter belästigt, zugeschissen, gequält habe, kommt jetzt noch ein drittes dazu. Nur um zu unterstreichen, wie langweilig, monothematisch und besessen ich geworden bin.»

In ihrem Post bezieht sich Brugger auf den Artikel «Junge Eltern, seid ihr noch zu retten?», der im Oktober 2021 in der «NZZ am Sonntag» publiziert wurde. In dem Meinungsbeitrag geht es primär um die neue Generation von Erziehungsberechtigten, die sich komplett dem Elternsein verschreiben würde und von nichts anderem mehr sprechen könne, als von den eigenen Kindern. Der Zürcherin wurden im Beitrag zwei ganze Absätze gewidmet, in denen sie mit einer «konservativen Familienministerin» verglichen wird. Hinzu kommt, dass das einzige Foto im Beitrag die junge Mutter mit ihrem wenige Wochen alten Baby zeigt.

Hazels Tipp an alle Eltern

Weiter gibt Brugger in ihrem Post gewohnt satirische Ratschläge an andere Eltern: «Redet bitte nie über eure Kinder und kümmert euch bitte so selten wie möglich um sie, damit sie später auch mal Journalist:innen werden, die es hassen, wenn Menschen sich mit ihrem Elternsein auseinandersetzen.»

Dafür dürfte momentan ohnehin wenig Zeit sein: Seit der Geburt ihrer Tochter Anfangs Jahr nimmt die Comedypreis-Gewinnerin wöchentlich einen Podcast mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (33) auf, produziert Content für den gemeinsamen Youtube-Kanal und ist mit ihrem neuen Programm «Kennen Sie diese Frau?» seit September auf Tour. Trotz Hilfe von Nanny und Grossmutter versucht die Zürcherin aber, möglichst viel Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen – und dafür schämt sie sich nicht.

Im Podcast «Any Working Mom» sprach Hazel Brugger im August darüber, dass es ihr wichtig sei, neben der Mutterschaft auch ihre berufliche Karriere voranzutreiben. «Es ist beruhigend, wenn ich weiss: das alte Leben gibt es noch. Ich kann noch darauf zugreifen.» Dass sie sich dafür die Hilfe eines Kindermädchens holen muss, findet die Moderatorin nicht nur problemlos, sondern gar gut: «Je mehr Leute man ins Boot holen kann, desto mehr Leuten ist es wichtig, dass das Boot nicht untergeht.»