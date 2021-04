Comedienne bestätigt Geburt : Hazel Brugger zeigt zum ersten Mal ihre «kleine Lady»

Die Komikerin ist Mami geworden: Hazel Brugger zeigt erstmals ein Bild ihres Mädchens auf Instagram.

Hazel Brugger ist «vor ein paar Wochen» Mutter geworden, wie die 27-jährige Komikerin auf Instagram bestätigt. Sie und ihr Ehemann Thomas Spitzer (32) haben eine Tochter bekommen. Wie ihre «kleine Lady» heisst, verrät Hazel in ihrem Post nicht.

Am Donnerstagmorgen teilt sie zum ersten Mal ein Foto ihres Kindes. Zuvor kursierten bereits Baby-Bilder auf der Crowdfunding-Plattform «Patreon», wie 20 Minuten berichtete. Hazels Management wollte die Neuigkeit zunächst nicht offiziell bestätigen.

Am 1. Oktober überraschte die Schweizer Moderatorin und Comedian mit der seltenen privaten Nachricht: Sie bekomme ein Kind, schrieb sie auf Instagram und postete ein Bild mit Babybauch. «Für alle, die dachten, 2020 gibt es nur beschissene Nachrichten – hier mal was Gutes: Ich bin schwanger!», so Hazel damals.