Darum gehts Comedian Hazel Brugger (27) und Autor Thomas Spitzer (32) sind offenbar Eltern geworden.

Auf der Crowdfunding-Plattform «Patreon» teilen sie Babybilder. Bislang hat sich die Zürcherin zum Familienzuwachs nicht offiziell geäussert.

Am 1. Oktober hat Hazel die Schwangerschaftsnews auf Instagram geteilt.

Das Mini-Hazel ist offenbar schon eine ganze Weile auf der Welt: Auf «Patreon», einer Crowdfunding-Plattform für Kreative, postete Hazel am 19. März ein Bild aus dem Kreissaal. Das heisst: Das kleine Hazel ist schon mindestens drei Wochen alt.

In den vergangenen Tagen folgten Bilder von Ehemann Thomas Spitzer (32) bei einem Spaziergang mit dem Kleinen in Köln und von Hazel, die beim Podcasten ein Baby hält. Das Paar hat offenbar ein Mädchen bekommen: Hazel schreibt in einem Kommentar von den «zwei Damen des Hauses» und in den Comments gratuliert eine Userin dem Paar zu einem Mädchen. Wie die Kleine heisst, ist noch nicht bekannt.

Bestätigen will das Management der Künstlerin die Geburt offiziell aber nicht: Zum Baby von Hazel und Thomas mache man keine Angaben, heisst es.

Die Schwangerschaftsnews verkündete Hazel auf Instagram

Am 1. Oktober überraschte die Schweizer Moderatorin und Comedian mit der seltenen privaten Nachricht: Sie bekomme ein Kind, schrieb sie auf Instagram und postet ein Bild mit Babybauch. «Für alle, die dachten, 2020 gibt es nur beschissene Nachrichten – hier mal was Gutes: Ich bin schwanger!», so Hazel.