Schweiz-Start noch ungewiss – HBO Max kommt bald nach Europa

Das Bild zeigt die Figur Tyrion Lannister aus der Serie Game of Thrones.

HBO Max wird die Erfolgsserie Game of Thrones der Produktionsfirma Warner Media bald auch in Europa vertreiben.

Zuerst in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien und Andorra.

HBO Max wird ab 26. Oktober erstmals in Europa verfügbar sein.

Der Streamingdienst HBO Max kommt nach Europa. Der Anbieter hat seinen Markteintritt bei einer Online-Veranstaltung am Dienstag angekündigt. Als Streamingdienst der Produktionsfirma Warner Media beinhaltet das Angebot von HBO Max Serien wie Batman, Harry Potter und Game of Thrones.

HBO Max ist seit 2020 in den USA erhältlich und expandierte anschliessend nach Lateinamerika und in die Karibik. Ab 26. Oktober können Kundinnen und Kunden den Dienst in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien und Andorra abonnieren. 2022 sollen weitere 27 europäische Länder hinzukommen.