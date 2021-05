HC Lugano verpflichtet Chris McSorley als neuen Trainer

Nachdem der HC Lugano den auslaufenden Vertrag mit Serge Pelletier nicht verlängert hatte, präsentiert der National-League-Club am Freitag seinen Nachfolger. Es handelt sich um Chris McSorley, der bei den Tessinern einen Vertrag über drei Jahre erhält. Wer den 59-Jährigen an der Bande unterstützen wird, ist noch nicht bekannt.

«Mit dem Profil von Chris McSorley ist der Hockey Club Lugano davon überzeugt, einen Trainer mit grosser Erfahrung und Führungsqualitäten gewählt zu haben, der Energie, Leidenschaft, Arbeitseinstellung und viel Liebe zum Detail einbringen wird. Qualitäten, die wesentlich sind, um eine Siegermentalität aufzubauen, die solide und dauerhaft ist», schreibt der Verein am Donnerstag in einer Mitteilung.

Er führte Genf zweimal in den Playoff-Final

Chris McSorley begann seine Trainerkarriere 1989 in der East Coast Hockey League (ECHL) in Kanada und gewann zwei Titel mit den Toledo Storm. Nach einer Erfahrung in Las Vegas in der IHL war er Cheftrainer der London Knights, die er zum Erfolg in der englischen Meisterschaft führte.