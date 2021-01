Knall in Davos : HCD entlässt Perttu Lindgren nach 8 Jahren

Der HC Davos trennt sich per sofort von seinem finnischen Stürmer Perttu Lindgren (33). Der MVP der Saison 2015/2016 ist in dieser Saison nie auf Touren gekommen.

In dieser Saison sammelte Perttu Lindgren in 20 Spielen elf Skorerpunkte.

2015 führt Perttu Lindgren (33) den HC Davos zum bislang letzten Meistertitel der Klubgeschichte, ein Jahr später wird der Finne zum wertvollsten Spieler der Liga gekrönt. Jetzt muss der Mittelstürmer die Davoser nach 8 Jahren per sofort verlassen – und das mitten in der Saison.

«Davos-Coach Christian Wohlwend (44) und Perttu Lindgren haben in den letzten Wochen mit verschiedenen Massnahmen versucht, die für beide Seiten unbefriedigende sportliche Leistung von Perttu Lindgren zu verbessern. Anfangs dieser Woche haben die beiden Parteien in einem Gespräch eingesehen, dass die Bemühungen gescheitert sind und das Vertrauen und der Glaube für eine gemeinsame und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft fehlen», teilt der HC Davos in einer Medienmitteilung mit.