Nach langer Krankheit - Ehemaliger HCD-Sponsor Peter Buser (84) ist tot

Peter Buser 2015 am Wiener Opernball, begleitet von mehreren Damen.

In der Vergangenheit hatte Buser einen Sponsoring-Streit mit dem HCD.

Der Solothurner Bankier und Mäzen Peter Buser ist am 29. Juli gestorben, im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit, so schreibt es der TV Grenchen auf seiner Webseite. Buser erlangte nationale Bekanntheit, aufgrund eines Sponsorings beim HC Davos. Mit den Bündnern unterschrieb er einen Millionendeal bezüglich Stadion-Sponsoring. In der Folge entbrannte aber vor allem von Seiten Busers ein erbitterter Rechtsstreit.