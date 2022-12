Live Eishockey: Davos will am Spengler Cup den zweiten Sieg einfahren

Damit kommt es also zum spannenden Duell der beiden Sieger. Allerdings haben die Davoser eher schlechte Erinnerungen an tschechische Teams. Bei der letzten Austragung des Spengler Cups 2019 traf der HCD am zweiten Spieltag auf den HC Oceláři Třinec. Das Duell gegen den späteren Finalisten ging klar mit 1:4 verloren.