vor 1h

Affäre der Superstars

Heard soll einen Dreier gehabt haben – mit Delevingne und Musk

In der Verleumdungsklage von Johnny Depp gegen Ex Amber Heard kommt so einiges ans Licht. Jetzt ist eine Dreiecks-Affäre von Heard mit Elon Musk und Cara Delevingne Thema.

von Katja Fischer

1 / 8 Topmodel Cara Delevingne (27, links) und Schauspielerin Amber Heard (34) sollen zusammen Sex mit Elon Musk gehabt haben – in Johnny Depps Penthouse. DUKAS Amber Heard und Elon Musk kamen rund ein Jahr nach Heards Trennung von Johnny Depp offiziell zusammen und waren rund acht Monate ein Paar. DUKAS Johnny Depp will allerdings vor Gericht beweisen, dass Amber Heard schon während ihrer Ehe untreu war. KEYSTONE

Darum gehts Amber Heard soll Sex mit Tesla-Chef Elon Musk und Model Cara Delevingne gehabt haben.

Zum Zeitpunkt des Dreiers soll sie noch mit Johnny Depp verheiratet gewesen sein.

Die Affäre kam während der Verleumdungsklage von Depp gegen Heard heraus.

Heard bestreitet den Vorwurf der Untreue.

Wer mit wem und bitte, was? Auch wir mussten zweimal lesen. Denn es sind mehrere grosse Namen, die hier in einem Satz genannt werden – und die sonst wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben: Schauspielerin Amber Heard (34) soll Sex mit Tesla-Chef Elon Musk (48) und Topmodel Cara Delevinge (27) gehabt haben. Gleichzeitig. Im Penthouse von Johnny Depp (57) in Los Angeles. Und noch während Heard mit Depp verheiratet war.

Herausgekommen ist diese angebliche Dreiecks-Affäre laut «Daily Mail» unter Eid im Rahmen der Vernehmungen aufgrund der Verleumdungsklage von Depp gegen seine Ex Heard. Seit März tritt er juristisch gegen sie an: Sie warf ihm häusliche Gewalt vor, er verklagte sie daraufhin wegen Verleumdung. Jetzt werden offenbar weitere Berühmtheiten in den Rosenkrieg hineingezogen.

Heard streitet ab

Josh Drew, der Ex-Mann von Heards bester Freundin Raquel «Rocky» Pennington, soll den Dreier zu Protokoll gegeben haben. «Hat Rocky Ihnen erzählt, das Amber Heard eine Affäre mit Cara Delevingne hatte, während sie noch mit Johnny Depp zusammen war?», soll ein Anwalt Drew gefragt haben. «Ja», so dessen Antwort. Auch von den beteiligten Personen habe er Bescheid gewusst. Über den genauen Zeitpunkt könne er allerdings keine Angabe machen.

Im Mai 2016 haben sich Heard und Depp getrennt, knapp ein Jahr später waren Musk und Heard ein Paar. Depp will nun beweisen, dass seine Ex ihn schon während der Ehe betrogen hatte. Heard weist die Vorwürfe via Anwälte zurück.