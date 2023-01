Timo Michels: «Hebt die Krüge hoch!» – ist der nächste Ballermann-Star ein Thurgauer? 

Timo Michels will es wissen: Am Freitag veröffentlicht er ein Mallorca-Lied, das ihn auf die grosse Ballermann-Bühne hieven soll. Ziel des Thurgauers ist es, auf der spanischen Insel zu singen.

1 / 6 Timo Michels, Comedian aus Scherzingen TG, will mit seinem Song in die Schlagermusikindustrie einsteigen. Privat Unter dem Künstlernamen «Primitimo» veröffentlicht er am Freitag sein erstes Lied «Hebt die Krüge hoch». Privat Mallorca-Ikone Oliver deVille half dem Thurgauer bei der Produktion des Songs. Privat

Darum gehts Comedian Timo Michels möchte unter dem Namen «Primitimo» auf Mallorca durchstarten.

Gemeinsam mit Malle-Ikone Oliver deVille produzierte er das Lied «Hebt die Krüge hoch».

Das Lied mit Musikvideo wird am Freitag offiziell veröffentlicht.

Danach fliegt Michels nach Mallorca, um es zu promoten.

Sein Ziel ist es, den Song ein Mal auf einer Bühne auf der Partyinsel zu performen.

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn – den Ballermann auf Mallorca. Party, Alkohol und lange Nächte stehen dort auf dem Programm. Bekannt ist der Ballermann auch für seine deutsche Schlagermusik. So wurde im vergangenen Sommer der Malle-Hit «Layla» kontrovers diskutiert, woraufhin dieser die Charts stürmte und in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Platz eins landete. Wer auf der Partyinsel auftritt, kann also in der Musikszene gross auftrumpfen.

Nun probiert ein Thurgauer, auf den Zug aufzuspringen und den musikalischen Thron auf Mallorca zu erklimmen: Timo Michels, Comedian aus Scherzingen TG, hat den passenden Song dafür auch schon produziert. «Eigentlich war die Idee schon lange in meinem Kopf. Im letzten Jahr habe ich mir dann einen Ruck gegeben und angefangen, an einem Lied zu arbeiten», sagt der 33-Jährige gegenüber 20 Minuten.

Malle-Ikone hilft bei der Produktion

Mit «Primitimo» hat der Comedian bereits einen angemessenen Künstlernamen gefunden. Sein Lied heisst «Hebt die Krüge hoch» und dreht sich in klassischer Malle-Manier um Alkohol und Partys. Die Melodie dazu stamme ursprünglich von einem alten Kinderlied, welches der 33-Jährige immer in der Schule gesungen habe. Eindrücklich: Hilfe bei der Produktion bekam der Comedian von keinem Geringeren als Mallorca-Ikone Oliver deVille, welcher schon Hits wie «Dicht im Flieger» oder «Lea» produziert hat.

«Ich habe ihm ein Mail mit einem Ausschnitt meines Liedes geschickt und gefragt, ob er auch mit Noch-Nicht-Ballermann-Stars zusammenarbeitet.» Von der positiven Antwort wurde der Comedian dann etwas überrascht: «Er fand meine Idee geil, also bin ich zu ihm nach Köln geflogen, um das Lied einzusingen.» Vor Ort habe er mit dem Produzenten stundenlang geredet und nur 20 Minuten gesungen. Einfach sei die Produktion des Songs aber nicht gewesen: «DeVille hat mir einige Dos und Don’ts in der Mallorca-Szene gezeigt und mich in einigen Bereichen des Liedes korrigiert», erzählt Michels. So singe man beispielsweise nicht mehr «schalala», sondern nur noch «lalala».

USB-Sticks auf Mallorca verteilen

Als das Lied fertig war und der 33-Jährige zurück in der Schweiz ankam, organisierte er eine Profikamera, ein paar Statisten sowie sommerliche Deko und machte sich an den Dreh seines Musikvideos. «Ich habe versucht, es low-budget-mässig zu machen und trotzdem guten Content zu kreieren», so Michels. Das Lied mit dem dazugehörigen Video wird am Freitag offiziell veröffentlicht und hörbar.

Doch reicht das, um auf Mallorca Karriere zu machen? «Ich bin mir bewusst, dass die Konkurrenz gross ist, aber ich will es probieren.» Am Samstag fliege er auf die Insel und verteile USB-Sticks mit seinem Lied drauf. Sein Ziel hat er klar vor Augen: «Ich möchte die 2:47 Minuten mindestens ein Mal auf einer Bühne auf Mallorca performen.»