Wohlensee bei Bern : Hecht attackiert Frau – Bisswunde muss mit 5 Stichen genäht werden 

Die Frau musste daraufhin in den Notfall, wo ihre Wunde mit fünf Stichen genäht werden musste.

«Als ich realisierte, was soeben passiert war, schrie ich laut auf»: 20-Minuten-News-Scout F.A. badete am Montag mit ihrer Familie im Berner Wohlensee, als sie eine böse Überraschung erlebte. In Hinterkappelen, direkt vor der Wohleibrücke, wo der Wasserpegel niedrig ist, setzte sich A. auf ihr Stand-up-Paddle und liess ihre Beine im Wasser baumeln. Dieser schöne Moment war aber nur von kurzer Dauer: «Auf einmal biss mich etwas voll ins Bein», sagt die Frau.