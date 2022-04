Das erwartet uns auf Hechts emotionalem Comeback-Album «Hecht for Life»

Mit «Hecht for Life» veröffentlicht die Mundartband am Freitag ihr neues Studioalbum. Fans dürfen sich auf ein «vielseitiges Werk» freuen – und eine Liveshow im Hallenstadion Zürich.

Hecht-Tastenmann Daniel «Gisi» Gisler wird auch im November 2022 wieder durchs Hallenstadion fliegen. 2019 sah das so aus. 20 Minuten

Darum gehts Am Freitag veröffentlicht Hecht erstmals seit vier Jahren ein neues Studioalbum.

«Hecht for Life» handelt «vom Leben und Sterben und der Liebe» und sei bisher das vielfältigste Album der Mundartband.

Auch privat hat sich bei den Musikern zwischenzeitlich einiges verändert. «Es wurden ganz viele Kinder geboren», so Hecht zu 20 Minuten.

Im November tritt die Rockpopband im Hallenstadion Zürich auf.

Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums «Oh Boy» ist es wieder so weit: Am Freitag erscheint Hechts neues Album «Hecht for Life». Die Platte soll das bislang vielseitigste Werk der Zürich-Luzerner Mundartband sein. Ab April werden die fünf Musiker damit auf Tour gehen. Die Konzertreihe findet am 4. November 2022 im Hallenstadion Zürich ihren krönenden Abschluss.

Hecht, vor vier Jahren erschien euer letztes Studioalbum. Was hat sich seither verändert?

Privat wurden ganz viele Kinder geboren! Als Band durften wir in den letzten Jahren unsere grössten Erfolge feiern und konnten dadurch viele unvergessliche Momente erleben. Beides zusammen hat uns als Freunde und grosse Familie nochmals viel stärker zusammengeschweisst.

Was dürfen wir nun von eurer neuen Platte erwarten?

Thematisch geht es bei «Hecht for Life» ums Leben und Sterben und die Liebe. Das Album besteht aus einem bunten Mix aus Hecht-Euphoriesongs aber auch ruhigen und nachdenklichen Liedern.

Was hat euch besonders inspiriert?

In der Pandemie haben wir gespürt, dass wir Hecht zum Leben brauchen, weswegen wir das Album auch «Hecht for Life» getauft haben. Wir haben Songs geschrieben, die nahe an uns sind, die etwas über uns erzählen und gleichzeitig unterhalten.

Die Album-Promo könnte nicht bunter und knalliger sein. Was hat es damit auf sich?

Damit feiern wir das Leben und die Vielfalt. Besonders das Motiv des Regenbogens begleitet uns schon eine ganze Weile und passt perfekt zu den neuen Songs, unserem Lebensgefühl und unseren Liveshows.

Mit einem Benefizkonzert habt ihr euch für die Ukraine eingesetzt. Inwiefern hat die aktuelle Kriegssituation eure Sicht aufs Leben verändert?

Die schockierenden Nachrichten und Bilder haben unser Leben insofern verändert, als dass man sich bewusst wird, dass das Leben von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt werden kann. Unser privilegiertes Leben ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss deshalb umso mehr die schönen Momente geniessen und auch in der Schweiz dafür kämpfen, dass unsere einzigartige Demokratie aktiv gepflegt wird.

Was ist das für ein Gefühl, trotz Kriegssituation Konzerte zu spielen und ein neues Album zu veröffentlichen?

Natürlich fühlt es sich im ersten Moment komisch an, in dieser Situation fröhliche Konzerte zu spielen. Wir glauben aber, dass die Menschen in diesen schweren Zeiten positive Erlebnisse brauchen, die ihnen Kraft schenken. Eine solche Insel möchten wir mit unseren Konzerten schaffen.

Am 4. November tritt die Mundart-Popband im Hallenstadion Zürich auf. 20 Minuten ist Medienpartner.