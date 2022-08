Hünenberg ZG: Heck ausgebrochen – Lenker (24) schrottet Porsche bei Überholmanöver

Nachdem beim Überholen das Heck ausgebrochen war, landete der rote Porsche in der Betonmauer. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Kurz vor fünf Uhr morgens verunfallte ein Porschelenker bei Hünenberg im Kanton Zug, nachdem er bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren hatte. Wie die Zuger Polizei mitteilt, brach dem 24-jährigen Lenker das Heck des roten Porsches aus, als er auf der Autobahn A4 in Richtung Rütihof ein Auto überholen wollte. In der Folge prallte das Auto in die rechte Betonmauer der Autobahnabschrankung und kam dann schliesslich auf dem Überholstreifen zum Stillstand.