Weil ein US-amerikanische Hedgefunds zahlungsunfähig ist, startet die CS mit einem minus von sieben Prozent in die Woche.

Weil ein US-Hedgefonds Zahlungsausfälle hat, gerät die Schweizer Grossbank Credit Suisse unter Druck. Das schreibt die Credit Suisse in einer Mitteilung. Dort heisst es: «Ein bedeutender US-amerikanischer Hedgefonds ist vergangene Woche den Forderungen der Credit Suisse und anderer Banken nicht nachgekommen.»

Deshalb arbeite die Credit Suisse an einer Strategie, aus diesem Hedgefonds auszusteigen. Es sei zwar zu früh, jetzt schon Aussagen darüber zu treffen, wie gross der daraus resultierende Verlust für die Bank sein werde, aber: «Es könnte unsere Ergebnisse im ersten Quartal signifikant beeinflussen.»

Gemäss dem Finanzmagazin «Cash» brach der Aktienkurs der Credit Suisse zu Wochenbeginn in der Vorbörse um sieben Prozent ein. Die ZKB informiert ihre Anleger darüber, dass es sich bei besagtem Hedgefonds um Archegos Capital Management in New York handle.