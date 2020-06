Der Captain des FC Thun tritt zurück

Hediger gibt nach langem Kampf auf

Im Februar 2019 verletzte sich Dennis Hediger schwer am Knie. Er strebt nun eine Karriere als Trainer an.

Das letzte Bild des Fussballers Dennis Hediger: Der Thuner Captain wird am 10. Februar 2019 in der Schlussphase des Heimspiels gegen YB schwer verletzt abtransportiert.

Vielleicht musste es so kommen: Dennis Hediger definierte sich stets über Einsatz und Härte, er wich keinem Zweikampf aus. Nun beendet ein ebensolcher die Karriere des 33-Jährigen.

Mit Hediger verlier en d ie Berner Oberländer d en prägendsten Spieler des letzten Jahrzehnts. N ie war seine Wichtigkeit so deutlich e rkennbar, wie als er fehlte. Ohne seinen Captain holte der FC Thun 2019 in 34 Ligapartien fünf Siege.

Neu für Teleclub tätig

Doch wer denkt, Hediger sei niedergeschlagen, der irrt. Er sagt, e r habe noch nie so viel Wertschätzung wie im letzten Jahr erfahren, von Fans, Vertretern anderer Vereine, den Medien. «Lieber gehe ich so, als wenn man mich zurück ins Fitnessstudio wünscht, weil ich nicht mehr genüge.»

Hediger erhält Anfang Juli eine Anstellung als Trainer der U-15 des FC Thun. Sein Ziel ist es, dereinst auf Profistufe tätig zu sein. Zudem wird er Experte beim Bezahlsender Teleclub. Und d aneben führt er auch noch gemeinsam mit seiner Frau Yinny die Firma Team Hediger und bietet Online -C oachings in den Bereichen Training und Ernährung an. Er sagt: «Langweilig wird mir nicht.»