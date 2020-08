Rösti-Nachfolge Marco Chiesa ist neuer SVP-Präsident

Die Delegierten der SVP haben die Nachfolge von Albert Rösti gewählt. Zur Wahl stand nur der Tessiner Ständerat.

Staenderat Marco Chiesa spricht an der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz am Samtag, 22. August 2020 in Brugg Windisch. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Die Delegierten der SVP Schweiz haben den Tessiner Ständerat Marco Chiesa am Samstag an ihrer Versammlung in Brugg Windisch AG zum neuen Parteipräsidenten gewählt. Der 45-Jährige löst Nationalrat Albert Rösti an der Parteispitze ab.