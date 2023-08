Hefenhofen: Hof wird wegen offener Schulden versteigert

Am 5. Dezember versteigert das Betreibungsamt Bezirk Arbon den Hof des Landwirts Ulrich K. in Hefenhofen TG. Hinzu kommen zwölf Grundstücke in Salmsach, Uttwil, Romanshorn und Amriswil. Auslöser für die Versteigerung sind offene Schulden. Den Wert der Grundstücke schätzt das Bezirksbetreibungsamt gesamthaft auf 2’048’000 Franken.