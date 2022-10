Zeugenaufruf: Heftige Auseinandersetzung im Inselipark – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend, kurz vor 23 Uhr, ging bei der Luzerner Polizei eine Meldung über eine Schlägerei im Inselipark ein. Ein 26-jähriger Mann aus Eritrea wurde schwer verletzt.

Zwei Männer gerieten am Dienstagabend im Inselipark in eine heftige Auseinandersetzung.

Kurz vor 23 Uhr am Dienstagabend ging bei der Luzerner Polizei eine Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Inselipark ein. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, stellte sie fest, dass der mutmassliche Täter geflüchtet war, während das Opfer, ein Mann aus Eritrea, schwere Verletzungen im Gesicht erlitten hatte. Der 26-Jährige wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen sofort ins Krankenhaus gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte sich der mutmassliche Täter in Richtung KKL entfernt haben. Er soll zwischen 18 und 25 Jahre alt sein, zwischen 1,80 und 1,90 m gross sein und dunkles, an den Seiten rasiertes Haar haben. Der Täter soll eine hellblaue Jacke und eine beige Hose getragen haben.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen und wendet sich insbesondere an die zwei Frauen, die zum Zeitpunkt des Streits am Tatort waren und zuvor mit den beiden Männern gesprochen hatten. Wer etwas gesehen oder gehört hat, soll sich an die Polizei wenden unter der Nummer 041 248 81 17.