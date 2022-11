Türkei : Schwere Explosion in Istanbul – mehrere Tote und Verletzte

Bei einer Explosion in einer beliebten Istanbuler Fussgängerzone in der Nähe des Taksim-Platzes sind am Sonntag nach türkischen Medienberichten elf Menschen verletzt worden. Filmaufnahmen zeigten Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und Polizei am Explosionsort in der Istiklal-Strasse. Auf Bildern und Videos in sozialen Medien waren zahlreiche Menschen zu sehen, die sich panisch vom Ort der Explosion im Stadtteil Beyoğlu entfernten.