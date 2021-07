Bis in Hauptstadt Baku hörbar - Heftige Explosion in Kaspischem Meer nahe Aserbaidschan

Videoaufnahmen zeigen, wie sich am Sonntagabend im Kaspischen Meer nahe der Küste Aserbaidschans eine riesige Explosion ereignet. Die Explosion soll bis in die Hauptstadt Baku hörbar gewesen sein. In dieser Stadt hat die Schweizer Nati vor Kurzem noch zwei ihrer EM-Gruppenspiele ausgetragen. Die genaue Ursache der Explosion ist zurzeit unklar.