Triesen (FL)

Heftige Explosion löste Brand aus

In Triesen (FL) wurde am frühen Dienstagmorgen ein Verkaufsladen durch einen Brand zerstört. Ausgelöst wurde dieser durch eine Explosion.

Gegen 3.40 Uhr am Dienstagmorgen wurde die Landespolizei informiert, dass ein Verkaufsladen an der Landstrasse in Triesen brenne. Dem Brand sei eine heftige Explosion vorausgegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Triesen stand das Objekt bereits in Vollbrand.