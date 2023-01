Arbeitsplattform brennt : Heftige Explosion reisst Rüschlikon aus dem Schlaf

Kurz nach Mitternacht brach am Seeufer von Rüschlikon ZH auf einer Arbeitsplattform einer Baufirma ein Feuer aus. Gemäss der Kantonspolizei Zürich fing ein Generator Feuer. In der Folge explodierte in einer Kabine auf der Plattform eine Gasflasche.