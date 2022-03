Krieg in der Ukraine : Heftige Explosionen in Berdjansk – russisches Kriegsschiff zerstört

Schwerer Verlust für die russische Schwarzmeerflotte: Im Hafen von Berdjansk im Asowschen Meer wurde nach ukrainischen Angaben der Truppentransporter «Orsk» zerstört.

Die ukrainische Marine hat nach eigenen Angaben ein im Hafen von Berdjansk vor Anker liegendes russisches Kriegsschiff zerstört. Auf Facebook veröffentlichte das Militär am Donnerstag eine Nahaufnahme des Truppentransporters «Orsk» sowie zwei Fernaufnahmen, auf denen ein in Brand stehendes Schiff im Hafen von Berdjansk zu sehen ist. Es soll von einer ballistischen SS-21-Rakete getroffen worden sein. Laut Angaben aus der Ukraine sollen auch die Schiffe «Saratov», «Tsesar Kunikov» und «Novocherkassk» schwer beschädigt worden sein.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass hatte unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtet, die «Orsk» sei am 21. März das erste Schiff der Schwarzmeerflotte gewesen, das in der eingenommenen ukrainischen Hafenstadt Berdjansk eingelaufen sei. «Die Ankunft dieses grossen Landungsschiffes» sei ein «wichtiges Ereignis, das logistische Möglichkeiten im Schwarzen Meer eröffnet», wurde in dem Bericht ein russischer Flottenoffizier zitiert. Die «Orsk» kann demnach 1500 Tonnen Ladung – bis 25 Panzer oder 45 gepanzerte Transportfahrzeuge sowie 400 Soldaten – transportieren und brachte militärische Ausrüstung in die Ukraine.