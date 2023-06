Wetter Schweiz: Heftige Gewitter beenden Sommertag

Die Hochdrucklage in der Schweiz hält an.

Seit mehreren Tagen kommen Schweizerinnen und Schweizer vor allem im Norden in den Genuss von sommerlichem Wetter und Temperaturen . Auch am Donnerstag gab es verbreitet Temperaturen über 25 Grad. Am wärmsten war es in der Region Basel und im Wallis.

Am Nachmittag bildeten sich in den Alpen und Voralpen verbreitet Quellwolken, wenig später zogen die ersten heftigen Gewitter über die Schweiz. Auch im Flachland wurde es gewitterig. Besonders betroffen sind die Westschweiz und die Region Basel.

Gewitter auch am Freitag

Die Gewitter bleiben auch am Abend bestehen, erst gegen Mitternacht dürfte es trocken werden. Die darauffolgende Nacht wird klar. Die Temperaturen sinken auf zwölf Grad ab. Der Bund gab um 17 Uhr eine Gefahrenwarnung für mehrere Regionen in der Schweiz aus. Betroffen sind die Linthebene, das Obertoggenburg und Teile des Emmental im Kanton Bern.

Auch am Freitag wird es wieder sonnig und warm. In der Region Basel könnte es sogar den ersten Sommertag geben. Kühler wird es in St. Gallen: Hier sind 24 Grad vorausgesagt. Am Nachmittag dürften sich in den Voralpen und Alpen wieder Quellwolken bilden. Es ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen.