Jura und Bern: Heftige Gewitter ziehen über Berner Oberland und Jura

Der Radar von Meteonews Schweiz zeigt um 18.30 Uhr Regen über grossen Teilen der Schweiz an.

Eine Webcam in der jurassischen Gemeinde Saint Ursanne zeigt den düsteren Himmel über dem Dorf um 16.40 Uhr.

Am Dienstagnachmittag gewittert es im Jura und in Bern teilweise heftig, wie Meteonews auf Twitter schreibt. Die Unwetter sollen noch bis in die Nacht andauern.