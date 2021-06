Luzern und Berner Oberland - Heftige Gewitter ziehen über Schweiz – Bund ruft Warnstufe 4 aus

Am Freitag gewittert es in der Schweiz. Von Westen her kommend zieht eine Gewitterfront auf. Am Freitagnachmittag sind in der Westschweiz bereits erste heftige Hagelschauer niedergegangen. In der Zentralschweiz und im Berner Oberland warnt der Bund vor einer «grossen» Gewittergefahr und hat die Gefahrenstufe 4 erklärt. Gemäss SRF Meteo muss lokal mit Hagel, Sturmböen und viel Regen in kurzer Zeit gerechnet werden.

Am Freitag gab es verbreitet einen Hitzetag in der Schweiz. Der höchste Wert wurde in Bad Ragaz gemessen. Dort zeigte das Thermometer 33,6 Grad an. Die Gewitter am Freitag bringen allerdings wenig Abkühlung. Auch am Samstag wird es vielerorts wieder über 30 Grad heiss. Erst am Sonntag und Montag sinken die Temperaturen leicht. Auch in den nächsten Tagen bleibt es gewittrig.