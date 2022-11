Unterengstringen: Heftige Kollision zwischen zwei Autos – drei Personen teils schwer verletzt

Nach einer Kollision prallte ein Auto in eine Bushaltestelle.

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag in Unterengstringen drei Personen teilweise schwer verletzt worden. Laut der Kantonspolizei Zürich lenkte ein 71-jähriger Mann, mit einer 66-jährigen Beifahrerin, sein Auto kurz vor 14 Uhr auf der Zürcherstrasse Richtung Weiningen. Bei der Kreuzung Brunnmattstrasse / Zürcherstrasse kam es zu einer heftigen Kollision mit einem Auto eines 71-jährigen Mannes, welcher beabsichtigte, aus der Brunnmattstrasse nach links in die Zürcherstrasse Richtung Unterengstringen einzubiegen.