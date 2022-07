Frankreich : Heftige Kritik an Macron nach Abendessen mit Saudi-Kronprinz

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman trotz massiver Kritik im Élysée-Palast willkommen geheissen. Ihr umstrittenes Abendessen am Donnerstag fiel in eine Phase, in der Frankreich und andere EU-Länder mit der Sicherung anderer Energiequellen ihre Abhängigkeit von Öl- und Erdgaslieferungen aus Russland verringern wollen. Kronprinz Mohammed steht jedoch im Zusammenhang mit dem Mord am saudischen Journalisten und Königshauskritiker Jamal Khashoggi im Jahr 2018 im Zwielicht, weswegen Aktivisten vor dem Dinner im Élysée-Palast Sturm liefen.