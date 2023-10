Drakes sechsjähriger Sohn Adonis veröffentlicht ersten Rap-Song

«My Man Freestyle» nennt sich der erste Rap-Song des Sechsjährigen, welcher Anfang Woche auf den sozialen Profilen des Vaters erschien. «Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn», schreibt der fünffache Grammy-Gewinner . Sogar ein Musikvideo wurde zu dem Song gedreht, in dem Adonis in einer Sporthalle mit Gleichaltrigen dazu tanzt. Auch Papa Drake ist in dem Video kurz zu sehen.

Song unter Kritik

Kreativ auf mehreren Wegen

Doch dass Adonis kreativ interessiert sowie begabt ist, zeigte er bereits in der Vergangenheit, denn falls die Rap-Karriere nichts wird, schlägt er vielleicht die Designrichtung ein. Das Coverbild von Drakes neustem Album «For All The Dogs», welches Anfang dieses Monats erschienen ist, hat nämlich der Sechsjährige gestaltet.

In dem Musikvideo zu «8am in Charlotte» erklärt er, was er sich bei der Zeichnung gedacht hat. «Papas Name ist neben der Ziege (auf Englisch «goat») – bedeutet das, Papa ist ‹The Goat› (wird umgangssprachlich verwendet und bedeutet Greatest Of All Time)?», fragt Drake seinen Sohn zu Beginn des Videos, worauf dieser zustimmt. Auf die Frage, ob er verraten will, wie viel Geld er für seine Zeichnung erhalten hat, meint der frisch gewordene Künstler nur: «Oh, bitte». Jedoch endet dort das Segment und zeigt den Rest des Musikvideos, in dem Adonis neben seinem Papa tanzt.