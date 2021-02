Der Bundesrat hat am Mittwoch seinen abgestuften Exit-Plan aus dem Lockdown präsentiert. So sollen als erster Schritt im März die Läden öffnen und die 5-Personen-Regel fallen. Das Nachsehen hätten die Restaurants, die sich bis mindestens April gedulden müssen. Dann dürften sie zumindest im Aussenbereich wieder Gäste empfangen. Einen Termin für den Normalbetrieb gibt es aber noch nicht.

Gastro-Branche hofft aufs Veto der Kantone

Der Verband hofft nun darauf, dass die Kantone noch Gegensteuer geben und «vernünftige Lockerungen vorschlagen». Sie können bis nächste Woche Stellung zu den bundesrätlichen Vorschlägen nehmen. Erst am 24. Februar will der Bundesrat den definitiven Entscheid fällen.

«In den Skigebieten stehen die Leute Schlange»

Dringende Entschädigungen gefordert

Auch der Gastronom Daniel Wiesner, der mit seinem Familienunternehmen rund 30 Restaurants in der Schweiz betreibt, kritisiert die ausbleibende finanzielle Unterstützung durch Bund und Kantone. «Der Bundesrat verspricht viel, aber das sind meist leere Worte. Ausser für die Kurzarbeit haben wir in der Krise noch keine Entschädigung bekommen», so Wiesner. Dem Bundesrat ist das Problem bewusst. Er schlägt dem Parlament deutliche Verbesserungen bei der Härtefallregelung und der Kurzarbeit vor.

Zürcher Kronenhalle setzt aufs Taxi

Dieser Meinung ist auch Dominique Godat, Leiter der Zürcher Kronenhalle. «Weil wir keine Terrassen haben, sind wir wohl als letzte an der Reihe», sagt Godat zu 20 Minuten. Erfreut zeigt er sich aber über den Erfolg der von der Kronenhalle vor zwei Wochen lancierten Lieferdienstlösung «Cool to Go» als Antwort auf den erahnten und erweiterten Lockdown.

In Zusammenarbeit mit einem Taxiunternehmen liefert die Kronenhalle wöchentlich wechselnde Gerichte unter Vakuum und gekühlt aus oder hält sie zur Abholung bereit. Die Kunden müssen die Gerichte, Teigwaren und Kronenhalle-Geschnetzeltes zuhause dann nur noch im Wasserbad aufwärmen. «Das kommt sehr gut an, die Kunden finden es so gut wie im Restaurant», so Godat.