Wetter: Gewitter ziehen auf – hier gilt Gefahrenstufe 3

Mit dem Regen kündigen sich auch Gewitter an, die vor allem über der Westschweiz und über dem Tessin niedergehen dürften. Das Bundesamt für Meteorologie hat deshalb für einzelne Gebiete die Warnstufe drei verhängt – in den betroffenen Regionen droht durch die Gewitter also ernsthafte Gefahr. In einzelnen Regionen des Kantons Graubünden gilt derweil die Warnstufe zwei. (bho)