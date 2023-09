New York: Ausnahmezustand wegen heftigem Regen

Ein Sturm zur Hauptverkehrszeit hat in der US-Metropole New York Teile des U-Bahn-Systems lahmgelegt. Das Wasser drang in die Tunnel ein, überflutete Strassen und unterbrach den Zugang zu einem Terminal des Flughafens LaGuardia . In einigen Stadtgebieten fielen über Nacht bis zu 130 Liter Regen pro Quadratmeter, und im Laufe des Tages wurden bis zu 180 Liter erwartet, wie die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul sagte.

Heftige Regenfälle führten zu Sturzfluten in New York City. Die Gouverneurin Kathy Hochul rief den Notstand aus. Laut dem nationalen Wetterdienst ist es der nasseste September in New York City seit 140 Jahren.

Überschwemmungsgefahr breitet sich aus

Auf Fotos und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie das Wasser in U-Bahnhöfe und Keller eindrang. In einigen Strassen standen Autos bis zur Oberkante der Reifen im Wasser. Der Betreiber der U- und S-Bahnen, MTA, rief die Einwohner der Stadt auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Praktisch jede U-Bahn-Linie war zumindest teilweise unterbrochen, verspätet oder wurde umgeleitet. Auch aus umliegenden Städten wurden Überschwemmungen gemeldet, so zum Beispiel aus Hoboken in New Jersey.



Mehr als 8,5 Millionen Menschen wurden am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) in Teilen von New York und New Jersey vor Sturzfluten gewarnt, wie der Nationale Wetterdienst der Region mitteilte. In rund drei Stunden sei in Teilen von Brooklyn so viel Regen gefallen wie normalerweise während eines ganzen Monats.