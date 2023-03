Neurozystizerkose: Heftige Rückenschmerzen – Frau hatte Schweinebandwurm in der Wirbelsäule

J Med Case Reports 17, 80 (2023): Aijia Shang et al.

Auf den MRT-Bildern war deutlich eine Zyste in der Nervenmanschette am fünften Lendenwirbel zu sehen.

Die Ärztinnen und Ärzte vom People's Liberation Army General Hospital in Peking schickten ihre Patientin zur Magnetresonanztomographie (MRT), die die Ursache der Schmerzen offenbarte.

So wurde bei ihr zum ersten Mal beobachtet, dass dabei auch die sogenannte Spinalnervenwurzelhülle betroffen sein kann.

Die Frau (46) litt an einer besonderen Form von Neurozystizerkose, der häufigsten parasitären Erkrankung des Zentralen Nervensystems.

Bei ihrer Patientin hatte ein Schweinebandwurm für starke Rückenschmerzen gesorgt, die während Jahren auch in Hüfte und rechtes Bein ausstrahlten.

In China hatten es Medizinerinnen und Mediziner mit einer Premiere zu tun.

Die Ärztinnen und Ärzte vom People's Liberation Army General Hospital in Peking schickten ihre Patientin zur Magnetresonanztomographie (MRT), die die Ursache der Schmerzen offenbarte: eine Zyste in der Nervenmanschette am fünften Lendenwirbel.