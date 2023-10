Streit um Palästina-Plakat - SVP wirft Linken Doppelmoral vor

Am Donnerstagmorgen hingen an der ETH und der Universität Zürich mehrere Plakate mit den Worten «Solidarität mit Palästina – Intifada bis zum Sieg». Aufgehängt wurden diese vom studentischen Verein «Marxistische Studierende Zürich».

Ein Plakat bei der ETH und der Universität Zürich sorgte am Donnerstagmorgen für Aufsehen.

Die Plakate an der ETH und der Uni Zürich sorgten am Donnerstagmorgen für Empörung. Mit den Worten «Solidarität mit Palästina – Intifada bis zum Sieg» rief der studentische Verein «Marxistische Studierende Zürich», eine Untergruppierung der marxistischen Gruppierung «Der Funke», zu einer Kundgebung auf der Polyterrasse und in Seminarräumen bei der ETH und der Uni Zürich auf.