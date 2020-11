• Shqiprim Berisha, Managing Director bei GC, steht unter Druck. • Er soll junge GC-Spieler unter Druck gesetzt haben, den Berater zu wechseln. • GC hat sich bisher nicht zum Fall geäussert, kündigte aber ein Communiqué an.

Fall schlägt hohe Wellen

Unklar ist, welches Interesse Berisha mit diesem Beraterwechsel verfolgt. Offenbar wollte er die Spieler dazu überreden, sich der Agentur Sports Family Office anzuschliessen. Deren Inhaber heisst Leonard Berisha, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, ist nicht bekannt. Von Seiten der Eltern heisst es im « Blick » , Leonard wäre Shqiprims Strohmann. Shqiprim Berisha habe Leonard Berisha seine Mandate als Spielerberater übergeben, bevor er bei GC zum Managing Director wurde.

Berisha gehört zur neuen Führung der Grasshoppers, gemeinsam mit Samuel Haas leitet er die Geschicke im Hintergrund, er ist auch Mitglied der Geschäftsleitung. Der Fall schlägt nun hohe Welle, so sollen sogar Schlichtungsgespräche zwischen den Eltern der Spieler und den GC-Besitzern aus China stattgefunden haben. Offenbar ohne Erfolg. Das Schreiben von Bajramis Vater geht an Vizepräsident Andras Gurovits.

Der Club selbst hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäussert, er kündigt aber an, dass er das am Dienstag per Communiqué tun wird.