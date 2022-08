Spreitenbach AG: Heftige Windböen zerstören Scheune komplett

Wie ein News-Scout berichtet, ist in Spreitenbach AG eine Scheune in Folge der heftigen Gewitter zusammengebrochen. «Es hat heftig gehagelt und gewindet, und auf der Durchfahrt haben wir die zerstörte Scheune entdeckt», so der News-Scout. Die Bilder stammen aus der Nähe der Spreitenbacher Limmatstrasse, ganz in der Nähe der Ikea.