PolizeiMeldungen Mittelland

Heftiger Auffahrunfall eines LKW – zwei Personen verletzt im Spital

Bei einem heftigen Auffahrunfall zwischen zwei Sattelschleppern und einem Lastwagen wurden zwei Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 100’000 Franken.

Kappel SO, 23. Juni: Durch den Unfall wurde dieser in einen weiteren Sattelschlepper geschoben.

Kappel SO, 23. Juni: Der Lenker eines Lastwagen auf der Autobahn A1 bemerkte zu spät, dass es auf der Strasse zu Stau gekommen war und prallte in das Heck eines Sattelschleppers.

Auf der Autobahn A1 bei Kappel SO ereignete sich am Dienstagvormittag ein heftiger Auffahrunfall. Der Lenker eines Lastwagens bemerkte zu spät, dass es auf der Strasse zu einem Stau gekommen war, und prallte in das Heck eines Sattelschleppers. Durch den Unfall wurde dieser in einen weiteren Sattelschlepper geschoben. Der Fahrer des LKW musste durch die Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Dieser musste gemeinsam mit dem Lenker des mittleren Sattelschleppers ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100’000 Franken. Aufgrund des Unfalles kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.