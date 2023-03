Autounfall bei Veltheim AG: 3 Totalschäden nach heftiger Kollision

Ein Mercedes hatte beim Abbiegen auf das Gelände eines Blumengeschäfts angehalten. Der hinter ihm fahrende VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes.

In Veltheim AG kam es zu einer Kollision zwischen drei Autos.

Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr kam es auf der Talstrasse zwischen dem Ortsteil Au und Veltheim AG zu einer Dreifachkollision zwischen drei Autos. Zum ersten Zusammenprall kam es, nachdem der Fahrer eines VW Golfs, herkommend von Auenstein in Richtung Veltheim, in einen stillstehenden Mercedes vor ihm stiess. Der Mercedes hatte angehalten, um auf das Gelände des dortigen Blumengeschäfts einzubiegen.