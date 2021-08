Sommergewitter : Heftiger, blitzaktiver Sturm zieht über die Schweiz

Beim Gewitter vergangene Nacht wurden in Fluntern in der Stadt Zürich in 10 Minuten 12 mm Niederschlag gemessen.

Dieses Foto wurde von einem News-Scout in Bützberg JU aufgenommen. 20min/News-Scout

Nach einem wunderschönen Sommerabend kamen die Gewitter. So zog ein heftiger, blitzaktiver Sturm über die Stadt Zürich und andere Regionen des Kantons Zürich. Gemäss Swiss Severe Weather wurden bei der Messstation Fluntern in 10 Minuten 12 mm Niederschlag gemessen.

Der Sturm wurde auch von einem News-Scout in Wila ZH gefilmt. Er habe Schutz unter einem Tankstellendach gesucht.

Sturm in Wila ZH. 20min/News-Scout

In Waldkirch im Kanton St. Gallen hat es sogar fast ohne Unterbruch geblitzt, wie uns eine Leserin mit diesem Video beweist:

Dauerblitze in Waldkirch SG. 20min/News-Scout