Zumikon ZH: Heftiger Crash mitten auf der Kreuzung – Raser (20) festgenommen

In Zumikon kam es am Dienstagmorgen zu einer seitlich frontalen Kollision zweier Autos. Dabei wurde eine 61-Jährige Frau leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.

Am Dienstagmorgen kam es in Zumikon zu einem Verkehrsunfall: Kurz vor 05.30 Uhr kam es mitten auf der sogenannten Itschnacherkreuzung in Zumikon zu einer seitlich frontalen Kollision zweier Autos. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem leistungsstarken Subaru mit massiv übersetzter Geschwindigkeit auf der Dorfstrasse Richtung See.