Al-Nassr: Spiel von Cristiano Ronaldo wird wegen Regen verschoben

Cristiano Ronaldos Debüt gegen Al-Tai fällt aber wohl so oder so ins Wasser – egal, wann das Spiel angepfiffen wird. So vermeldete die «Daily Mail», dass der Superstar erst noch zwei Spielsperren absitzen muss. So sperrte ihn die Premier League wegen eines Vorfalls, der im vergangenen Frühling geschah. Beim Gastspiel am 9. April beim FC Everton schlug der Portugiese einem jungen Fan das Smartphone aus der Hand und verletzte den Jungen (14) dabei leicht. Ronaldo kassierte aus diesem Grund im November 2022 eine Busse von rund 50’000 Franken sowie ebenjene Sperre.