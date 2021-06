Unwetter Schweiz - Heftiger Regen überflutet Strassen – Erdrutsch bei Kemptthal

Wie in dem News-Scout-Video von der Kempttalstrasse in Effretikon sieht es vielerorts im Kanton Zürich aus. Aufgrund der heftigen Regengüsse kommt es teils zu grösseren Überschwemmungen. «Strassen mussten aber bisher noch keine gesperrt werden», so der Mediensprecher Hartmann von der Kantonspolizei Zürich. Zwischen Kemptthal und Pfäffikon meldet der TCS jedoch einen Erdrutsch.

Am Wochenende wirds sommerlich

«Nach dem Übergangstag wird es am Freitag im Flachland schön. Die Temperaturen sind am Wochenende klar badetauglich, obwohl die Seen noch etwas kühl sind», so Marquardt weiter. Am Samstag erwartet uns laut Marquardt ein prächtiges Hoch mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Am Sonntag soll es dann bis zu 28 Grad warm werden. Im Süden kann es zu Gewittern kommen.