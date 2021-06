In der ganzen Schweiz - Heftiger Regen überschwemmt Strassen und Unterführungen

Darum gehts Regen und Gewitter haben in der Schweiz zu lokalen Überschwemmungen geführt.

Leserinnen und Leser von 20 Minuten schickten der Redaktion Videos.

Immerhin: Laut Meteonews erwartet uns das «erste echte Sommer-Wochenende» des Jahres.

Der Regen hat die Schweiz nach wie vor im Griff. Das zeigt nicht nur ein Blick aus dem Fenster: 20 Minuten erhielt Videos von Leserinnen und Lesern, die das nasse Wetter festhalten.

Unter anderem ein Beitrag eines News-Scouts, der eine überschwemmte Unterführung in Thörishaus BE filmte. Im Video ist ein Passant zu sehen, der knietief im Wasser versinkt. Ein weiteres Video zeigt eine Strasse in Zell LU, die stark überflutet ist.

Regen, Regen, Regen

Laut «SRF Meteo» wird es weitere kräftige Regengüsse geben: In der Nacht könnten Gewitter «viel Regen in kurzer Zeit» bringen. Es bestehe die Gefahr, dass der Regen in der Schweiz Erdrutsche verursache sowie Keller, Strassen und Unterführungen überflute. Und das ohne Warnung: Welche Orte vom Starkregen genau betroffen sein werden, lasse sich bei der aktuellen Wetterlage nicht vorhersagen, schreibt «SRF Meteo».

Auch «Meteoschweiz» rechnet mit viel Regen und spricht von «obligaten Schauern und Gewittern». An der grossräumigen Wetterlage habe sich in den letzten 24 Stunden kaum etwas geändert. Laut den Meteorologinnen und Meteorologen ist der Regen darauf zurückzuführen, dass aktuell am Boden und in der Höhe fast keine Druckgegensätze zu erkennen seien. Es gebe darum keine Strömung, die die feuchte Luftmasse wegführen oder abtrocknen könne.

Entspannung am Wochenende

Bald soll es aber wieder schön werden. «Morgen ist es noch einmal ähnlich, dann aber ist die Talsohle durchschritten», schreibt Meteonews. Am Wochenende erwarte uns das «erste echte Sommer-Wochenende» des Jahres. Die Gewässer seien zwar noch frisch, die Temperaturen aber «absolut badetauglich».

Auch «SRF Meteo» ist optimistisch. Die Meteorologinnen und Meteorologen prognostizieren zum Beispiel für den Samstag, 12. Juni, rund 27 Grad in Zürich, Luzern und Lausanne. In Lugano, Basel und Schaffhausen soll das Thermometer am gleichen Tag auf 28 Grad steigen. Und in Sitten könnte gar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

1 / 2 Ein Video eines News-Scouts zeigt eine Strasse in Zell LU, die stark überflutet ist. 20min/News-Scout Auch in Stein am Rhein kam es zu Überschwemmungen. 20min/News-Scout