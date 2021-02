Verkehrschaos : Heftiger Schneesturm fegt über Nordosten der USA

Ein schwerer Schneesturm hat im Nordosten der USA für Verkehrschaos gesorgt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus.

In der Millionenmetropole New York und in anderen Städten wurden für Montag hunderte Flüge gestrichen, auch zahlreiche Züge fielen aus. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus, Strassen wurden für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen freigehalten, alle nicht notwendigen Fahrten eingeschränkt. In der Grossstadt wurden bis zu 60 Zentimeter Schnee erwartet.