Katie Price und Carl Woods – Polizei muss ausrücken und schlichten

Carl Woods (33) scheint das Geständnis über den Seitensprung seiner mittlerweile Ex-Verlobten Katie Price (44) nicht besonders gut aufgenommen zu haben. Noch vor der Bekanntgabe der Trennung am Dienstag ist am Montagabend ein Anruf bei der Polizei von Sussex eingegangen. Darin soll die fünffache Mutter Ängste um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Kinder geäussert haben, woraufhin Beamte zum Haus der Reality-TV-Grösse ausgerückt sind. Der Einsatz wegen häuslicher Gewalt wurde mittlerweile von den zuständigen Behörden gegenüber «Sun» bestätigt. «Wir haben eine Sozialkontrolle durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an, und es gibt derzeit keine weiteren Informationen», sagte ein Sprecher.