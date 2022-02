Wetter - Heftiger Wintersturm bringt viel Schnee – Lawinengefahr steigt

1 / 4 Bis Donnerstag gibt in höheren Lage viel Schnee: Auch vor dem Gotthard-Strassentunnel liegt viel Schnee. Darüber freuen sich nicht nur Wintersportler und Wintersportlerinnen, sondern auch Künstler wie Kim Moses, der in Einsideln eine riesige Schneespirale in den Schnee gestampft hat. 20min/Gianni Walther In den Bergen steigt wegen des Schnees in Kombination mit Orkanböen die Lawinengefahr signifikant. MeteoNews.ch

Darum gehts Ein Tiefdruckgebiet bringt seit Wochenbeginn Schnee und Wind in die Schweiz.

In den Bergen werden bis Donnerstag teilweise über eineinhalb Meter Neuschnee erwartet.

Aufs Wochenende dürften die Bedingungen für Wintersportler und Wintersportlerinnen ideal sein.

Der Schnee leistet in der Schweiz diese Woche sein grosses Comeback. In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel in den Bergen stellenweise bereits 40 Zentimeter Neuschnee. In höheren Regionen dürften die Schneefälle bis Donnerstagmorgen anhalten, wie Roger Perret von MeteoNews einschätzt, vor allem in den Zentralalpen werden bis zu eineinhalb Meter Schnee erwartet.

ÖV-Betreiber melden Probleme

Der viele Schnee in Kombination mit den Orkanböen, die vor allem in den Bergen Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde erreichen können, lässt die Lawinengefahr ansteigen. Das Schweizerische Lawinenforschungs-Institut hat bereits am Montagabend die Gefahrenstufe entlang der Alpen auf Stufe 4 von 5 (grosse Gefahr) erhöht.

Der Schneefall und Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern beeinträchtigen auch den ÖV-Betrieb. Zurzeit liegen aufgrund der Witterung drei Störungen vor: Zwischen Weissbad und Wasserauen fallen seit vier Uhr morgens bis Dienstag um 19 Uhr alle Züge aufgrund eines Unwetters aus. Wegen starker Winden ist auch die Luftseilbahn zwischen Unterterzen und Flumserberg-Tannenboden vorerst auf unbestimmte Zeit ausser Betrieb. Ausserdem verkehrt vorerst kein Zug zwischen Disentis und Andermatt, da grosse Schneemengen auf dem Oberalppass eine Durchfahrt verunmöglichen. Bis die Störung behoben ist, verkehren auf der Strecke Ersatzbusse.

Weniger winterlich gestaltet sich die Situation in tiefer gelegenen Orten. Während am Dienstag auch im Flachland gelegentlich Schnee fällt, wandelt sich der Niederschlag spätestens in der Nacht auf Mittwoch zu Regen. Gemäss der Statistik war schon der Januar 2022 milde, seit Messbeginn wurde erst einmal ein Januar mit mehr Sonnenstunden verzeichnet.

Waldbrandgefahr weiter akut

Der viele Niederschlag im Norden erreicht auch in den nächsten Tagen nicht das Mittel- und Südtessin. Daher bleibt die Waldbrandgefahr in diesen Gebieten hoch. «Der immer wieder auftretende Nordföhn fördert die Verbreitung solcher Brände zusätzlich, vorerst ist im Tessin also keine Entspannung der Lage in Sicht», sagt Roger Perret von MeteoNews.

