Unwetter in der Schweiz: «Die halbe Stadt Luzern kämpft mit Überschwemmungen»

Die Gewitterzellen, die derzeit durch die Schweiz ziehen, lassen sich auch anhand der Temperatureinbrüche in den jeweiligen Regionen verfolgen. Nachdem die Gewitter zunächst Bern getroffen hatten, kam es auch in Luzern, Zürich und schliesslich in Schaffhausen zu Unwettern. Dabei fielen die Temperaturen innerhalb von zehn bis 20 Minuten um ganze fünf Grad, wie « MeteoNews » berichtet.

Besonder in Luzern ging zwischen 16 und 16.30 Uhr mit 28 Milimeter Niederschlag besonders viel Regen nieder. Auch in den Kantonen Zug und Basel-Landschaft wurde es innert kürzester Zeit sehr nass, so wurden in Schönegg (ZG) 13 Milimeter Niederschlag, in Langenbruck (BL) 8 Milimeter Niederschlag innert einer halben Stunde gemessen.