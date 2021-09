Flucht in Zelte : Heftiges Nachbeben reisst News-Scout auf Kreta aus dem Schlaf

Kreta kommt nicht zur Ruhe. Ein Erdbeben schockte die Bewohner und Bewohnerinnen, und nun gibt es mehrere Nachbeben. Eine einstürzende Kirche begrub einen Mann unter sich.

Ein beschädigtes Haus in der Stadt Arkalochori.

So sieht die Wohnung dieses Mannes aus, nachdem mehrere Erdbeben Kreta erschüttert haben.

Diese beschädigten zahlreiche Wohnhäuser, weshalb nun viele Anwohner und Anwohnerinnen in Zelten nächtigen.

Am Montag bebte die Erde in Griechenland, nun gibt es mehrere Nachbeben.

Ein schweres Nachbeben hat am Dienstagmorgen Kreta erschüttert. Bereits am Montag hatte die Erde länger gebebt, wobei eine einstürzende Kirche einen Mann tötete. Mehrere Menschen sind nun verletzt.

Das Geodynamische Institut in Athen gab die Stärke des Bebens vorläufig mit 5,3 an. Es sei das stärkste von Dutzenden Nachbeben gewesen. Das Epizentrum liege 22 Kilometer südöstlich von Heraklion, der Hauptstadt der südgriechischen Insel und viertgrössten Stadt des Landes. Ein News-Scout meldete sich am frühen Dienstagmorgen bei 20 Minuten und schrieb, das Nachbeben hätte sie aus dem Schlaf gerissen.