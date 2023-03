Heidi Klum erscheint mit Goldfisch auf dem roten Teppich

1 / 6 An den «Fashion Trust Awards» zog Heidi Klum (49) mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. FilmMagic Für Gesprächsstoff sorgte aber nicht das Kleid der Newcomer-Designerin Kate Barton, sondern die Tasche. Imago Das Accessoire sieht aus wie ein Goldfischglas mit tierischem Bewohner. Doch keine Angst: Der Fisch ist Fake. Imago

Darum gehts Heidi Klum ist bekannt dafür, mit ihren Looks ein Statement zu setzen.

Die 49-Jährige wagt sich an den «Fashion Trust Awards» mit einem Goldfischglas inklusive Bewohner auf den roten Teppich.

Tierschützerinnen und -schützer können aber beruhigt sein: Der Fisch ist Fake.

Model-Mama Heidi Klum scheut sich nicht, verrückte Looks auszuprobieren. Jüngst spaltete sie die Meinungen im Netz mit einem Glitzerkleid des Walliser Designers Kevin Germanier (31). Das Outfit, welches die 49-Jährige zu den Golden Globes trug, wurde von einigen Medien gar als hässlichster Look auf dem roten Teppich betitelt. Und auch mit ihren irren Verkleidungen an Halloween sorgt die Deutsche jeweils für Gesprächsstoff. Letztes Jahr zeigte sie sich als Regenwurm neben Gatte Tom Kaulitz (33), der sich als Fischer verkleidete. Mit einem aktuellen Look wagt Heidi erneut einen Abstecher in die Tierwelt.

Für die «Fashion Trust Awards» schlüpfte das Model in ein Kleid der Newcomer-Designerin Kate Barton. Damit passte sie sich dem Thema der Show an, die junge amerikanische Design-Talente fördern möchte. Das silbern schimmernde Kleid war aber nicht der eigentliche Hingucker an dem Abend. Die Handtasche sorgte für mehr Stirnrunzeln. Statt einer klassischen Tasche hing nämlich ein Goldfischglas inklusive Bewohner an Heidis Arm.

Heidi Klum ist keine Tierquälerin

Das Accessoire wurde ebenfalls von Kate Barton entworfen. Heidi war sichtlich begeistert von dem verrückten Teil und setzte es auf dem Teppich und auf ihrem Instagram-Account in Szene. Auch bei den anderen Gästen, so beispielsweise Topmodel Alessandra Ambrosio (41), kam die tierische Tasche gut an. Auf einem Foto posieren die beiden gemeinsam mit dem Goldfisch und geben ihm ein Küsschen. Wer sich Sorgen macht um das Tier, kann aber ganz beruhigt sein. Der Fisch ist nämlich nicht echt, sondern einfach sehr gut nachgeahmt.

Da Heidi Klum die Kommentare auf ihrem Instagram-Account seit einiger Zeit ausgeschaltet hat, ist nicht klar, wie der tierische Look bei ihren Fans ankommt. Auf Twitter zeigt sich die Mode-Community aber begeistert von der «süssen Tasche». Viele Nutzerinnen und Nutzer loben die Deutsche dafür, dass sie sich nie vor crazy Outfits scheut.

